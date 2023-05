Ukrainischer Präsident Selenskyj in Deutschland Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Deutschland-Besuch Selenskyj und Scholz fliegen gemeinsam nach Aachen Von dpa | 14.05.2023, 12:15 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fliegen an diesem Sonntag gemeinsam nach Aachen zur Verleihung des Karlspreises an den Staatschef. Das bestätigte Scholz am Vormittag in einer Pressekonferenz mit Selenskyj in Berlin. Bisher war aus Sicherheitsgründen noch offengeblieben, ob Selenskyj selbst zur Verleihung des Preises nach Nordrhein-Westfalen kommt.