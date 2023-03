Wolodymyr Selenskyj Foto: ---/Ukrainian Presidential Office/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Selenskyj soll Karlspreis am 14. Mai erhalten Von dpa | 24.03.2023, 13:17 Uhr

Der Karlspreis soll dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 14. Mai verliehen werden. „Wir arbeiten auf diesen Termin hin“, sagte eine Sprecherin der Stadt Aachen am Freitag. Ob es wirklich dabei bleibe, hänge von der weiteren Entwicklung in der Ukraine ab. Traditionell findet die Karlspreis-Verleihung eigentlich am Feiertag Christi Himmelfahrt (18. Mai) statt, dies sei aber wegen Terminkollisionen nicht möglich.