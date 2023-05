Hauptversammlung des Deutschen Städtetages Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Städtetag Selbstbewusst: Kommunen bei Gesetzgebung stärker einbeziehen Von dpa | 24.05.2023, 13:11 Uhr

Der Deutsche Städtetag fordert eine stärkere Einbeziehung der Kommunen bei der Gesetzgebung etwa für die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende. „Wir haben Föderalismus nie so verstanden, dass wir von oben eine Order bekommen und dann schauen müssen, wie wir das umsetzen“, sagte der Präsident des Städtetags, Markus Lewe (CDU), am Mittwoch bei der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbands in Köln. Kooperativer Föderalismus funktioniere nur gut, wenn die Städte mit einbezogen würden.