Urteil Selbst ernannter Pädo-Jäger zu Geldstrafe verurteilt Von dpa | 14.08.2023, 17:26 Uhr

Ein selbst ernannter Jäger von Pädo-Kriminellen ist in Krefeld wegen Besitzes von Kinderpornografie zu 2400 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Besitz solcher Fotos sei verboten, betonten die Richter bei der Urteilsverkündung am Montag. Sie hielten dem 31-Jährigen aber zugute, dass er die einschlägigen Bilder genutzt habe, um Täter zu überführen. Ein Polizist bestätigte dies am Montag als Zeuge: Er stehe deshalb schon länger mit dem Angeklagten in Kontakt.