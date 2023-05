Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Oberbergischer Kreis Sekundenschlaf am Steuer: Kollision mit zwei Verletzten Von dpa | 29.05.2023, 16:39 Uhr

Weil er am Steuer kurz eingenickt ist, hat ein 51-Jähriger bei Morsbach einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der Autofahrer sei am Samstag frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt, die Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts der Übermüdung musste der 51-Jährige bei der Polizei seinen Führerschein abgeben.