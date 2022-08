Polizei FOTO: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Polizeieinsatz SEK schießt bewaffnetem Mann in Krefeld ins Bein Von dpa | 26.08.2022, 06:16 Uhr

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist in Krefeld von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ins Bein geschossen worden. Zuvor habe der 38-Jährige im Treppenhaus einer Mehrfamilienwohnung im Streit mehrere Nachbarn mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Auch die daraufhin eintreffenden Beamten habe er bedroht. Kurz darauf habe er sich in seine Wohnung zurückgezogen. Beim Versuch der Festnahme griff der Mann den Angaben zufolge die Beamten des hinzugezogenen SEK an. Diese schossen dem Bewaffneten ins Bein. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr.