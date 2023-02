Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen SEK-Einsatz nach Wasserschaden bei polizeibekanntem Mann Von dpa | 06.02.2023, 17:42 Uhr

Ein Wasserschaden in der Wohnung eines polizeibekannten Mannes in Essen hat am Montag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Bewohner des Hauses hatten die Feuerwehr alarmiert, weil Wasser aus der Dachgeschosswohnung des Mannes ins Treppenhaus floss. Auch von einem Knall sei die Rede gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr holte daraufhin Verstärkung von der Polizei - und die holte das SEK dazu. „Aus vergangenen Ermittlungen war bekannt, dass der Bewohner über Waffen verfügen könnte“, sagte die Sprecherin.