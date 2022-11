Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität SEK-Einsatz in Bonner Hotel: Drei Männer festgenommen Von dpa | 12.11.2022, 18:39 Uhr

Drei Männer sind am Samstag bei einem SEK-Einsatz in einem Bonner Hotel festgenommen worden. Am Mittag war ein Notruf eingegangen, dass ein 42-Jähriger in dem Hotel möglicherweise bedroht werde. „Da eine Bewaffnung der Beteiligten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden im weiteren Einsatzverlauf auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW eingesetzt“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die SEK-Leute hätten den 42-Jährigen und zwei weitere Männer vorläufig festgenommen, wobei auch ein Taser eingesetzt worden sei, hieß es. Einer der Männer sei leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an, so der Polizeisprecher, nähere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Zu keinem Zeitpunkt seien andere Menschen in Gefahr gewesen, betonte er - weder Hotelgäste noch Mitarbeiter.