Dortmund | 30.05.2023

Ein wegen Mordverdachts seit vielen Jahren international gesuchter Mann ist in Dortmund gefasst worden. Der 52-Jährige sei seit 18 Jahren auf der Flucht gewesen und am Freitagabend am Flughafen verhaftet worden, berichtete die Bundespolizei am Dienstag. Er soll 2005 einen Mann in Graz mit einem Messerstich in die Herzgegend getötet haben. Die österreichischen Behörden fahndeten seit Jahren nach dem Tatverdächtigen.