Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Lippe Seit einer Woche vermisster Senior tot aufgefunden Von dpa | 18.03.2023, 10:52 Uhr

Ein seit einer Woche vermisster Bewohner eines Pflegeheims ist in Leopoldshöhe im Landkreis Lippe tot aufgefunden worden. Der 81-Jährige wurde am Freitagnachmittag in der Nähe des Pflegeheims entdeckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden, das zum Tod des Mannes geführt haben könnte, lagen laut Mitteilung nicht vor.