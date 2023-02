Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Seit 26 Jahren gesucht: Mörder am Flughafen gefasst Von dpa | 13.02.2023, 13:11 Uhr

Ein seit 26 Jahren gesuchter Mörder ist der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen ins Netz gegangen. Der 44-Jährige hatte nach Barcelona fliegen wollen, als er in eine Stichprobenkontrolle geriet, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Ein Haftbefehl der irischen Behörden wegen Drogenkriminalität vermasselte ihm den Flug.