Verkehr Sehr viele Bahnfahrer im Regionalverkehr am Pfingstsonntag Von dpa | 05.06.2022, 11:58 Uhr

Für Ausflüge und Reisen nutzen auch am Pfingstsonntag sehr viele Menschen die Bahn. Ein Sprecher der Deutschen Bahn berichtete am Vormittag von einer ähnlich starken Nachfrage für Fahrten in den Regionalzügen wie bereits am Pfingstsamstag. Insbesondere zu den touristischen Zielen seien die Regionalzüge wie erwartet sehr stark genutzt worden. „Wir empfehlen unseren Fahrgästen, sich kurz vor Reiseantritt noch einmal in den Auskunftsmedien der Verkehrsverbünde vor Ort oder über den DB Navigator zu informieren“, bekräftigte er.