26.10.2022, 08:55 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist in den kommenden Tagen mit ungewöhnlich milden Temperaturen zu rechnen. Der Trend zieht sich bis zum Wochenende, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch mitteilte. Nach einem bewölkten, örtlich auch leicht regnerischen Start kommt es am Mittwochnachmittag zunehmend zu Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, im höheren Bergland um die 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad meist trocken. Am Donnerstag rechnet der DWD nach Nebelauflösung mit kompakten Wolkenfeldern, bei denen einzelne Schauer nicht auszuschließen sind. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 22 Grad.