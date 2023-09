Kirche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare Von dpa | 21.09.2023, 09:44 Uhr | Update vor 18 Min. Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare vor dem Kölner Dom Foto: Sascha Thelen/dpa up-down up-down

Der wegen der Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares vom Erzbistum Köln gerügte katholische Pfarrer Herbert Ullmann hat die Segnungsfeier vor dem Kölner Dom am Mittwochabend verfolgt. Im „Morgenecho“ auf WDR5 würdigte er am Donnerstag die Atmosphäre und Stille des Segensgottesdienstes mit 600 Teilnehmern. Es gehe dabei nicht nur um Menschen, die sich der LGBTQ-Szene zuordneten, sondern auch um wiederverheiratet Geschiedene, betonte er. Auf dem Domplatz seien auch Menschen gewesen, die in zweiter Ehe leben und um Gottes Segen bitten.