Köln Security in Diskothek mit kaputter Flasche attackiert Von dpa | 07.08.2023, 16:26 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einem Streit in einer Diskothek in Köln ist der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einer zerbrochenen Flasche attackiert und schwer verletzt worden. Weitere Clubbesucher sollen daraufhin auf den am Boden liegenden Verletzten eingetreten haben, teilte die Polizei am Montag mit.