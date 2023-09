Lennestadt Sechsjähriges Kind bei Unfall mit Lkw schwer verletzt Von dpa | 14.09.2023, 21:17 Uhr | Update vor 30 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein sechsjähriges Kind ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Lennestadt (Kreis Olpe) schwer verletzt worden. Der 73 Jahre alte Fahrer des Lastwagens sei am Donnerstagnachmittag auf der Meggener Straße gefahren, als das Kind die Fahrbahn überquert habe, teilte die Polizei am Abend mit. Es kam zum Zusammenstoß, das Kind wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort war kurzzeitig gesperrt.