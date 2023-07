Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Sechs Verletzte nach Brand in Hamm: Ehepaar in Lebensgefahr Von dpa | 24.07.2023, 15:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamm hat sich ein Ehepaar lebensgefährliche Rauchvergiftungen zugezogen. Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Mann hatten sich in einer Erdgeschosswohnung aufgehalten, in der am Montagvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten noch versucht, die beiden aus der Wohnung zu retten. Dies sei jedoch erst der Feuerwehr gelungen, die von den Nachbarn alarmiert worden war.