Verkehrsunfälle Sechs Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos in Steinfurt Von dpa | 04.02.2023, 14:14 Uhr

Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Steinfurt verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 39-Jähriger am Samstagmorgen die rote Ampel an einer Einmündung, wie die Polizei mitteilte.