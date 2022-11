RWE Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Sechs Prozent mehr Gehalt für RWE-Beschäftigte Von dpa | 18.11.2022, 14:52 Uhr

Die rund 18.000 Beschäftigten des Energiekonzerns RWE erhalten ab dem 1. Februar kommenden Jahres sechs Prozent mehr Gehalt. Darauf verständigten sich die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen in den am Donnerstagabend abgeschlossenen Tarifverhandlungen, wie Verdi am Freitag mitteilte. Die Verdi-Tarifkommission hat dem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt.