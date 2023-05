Vor der Verleihung des Karlspreises-Rathaus Aachen Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Aachen Sechs Demonstrationen für Karlspreis-Verleihung angemeldet Von dpa | 12.05.2023, 17:03 Uhr

Im Zusammenhang mit der geplanten Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind für Sonntag in Aachen sechs Demonstrationen angemeldet worden. Dazu gehöre eine Mahnwache des Vereins „Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland“, teilte die Polizei am Freitag mit. Etwa 100 Menschen würden dazu erwartet. Volt NRW hat eine Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ angekündigt. Hier sind 40 Teilnehmer angemeldet. Etwa 500 Teilnehmer könnten sich nach Erwartung der Veranstalter an einem Demonstrationszug zum Thema „Einheit und Frieden in Europa“ beteiligen.