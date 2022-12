Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Schwierige Ursachensuche nach Brand in Busdepot Von dpa | 27.12.2022, 09:34 Uhr

Nach dem Großbrand in einem Busdepot in Velbert (Kreis Mettmann) ist die Brandursache für die Ermittler kaum noch zu ermitteln. Das Ausmaß der Zerstörung sei enorm. Dadurch sei die Spurensuche extrem schwierig, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von Brandstiftung bis zu einem technischen Defekt kämen viele Möglichkeiten in Betracht.