Krankenwagen FOTO: BORIS ROESSLER Düsseldorf Schwerverletzte nach Deckeneinsturz in Diskothek Von dpa | 27.03.2022, 11:33 Uhr | Update vor 47 Min.

Beim Einsturz einer Decke in einer Diskothek in Düsseldorf sind vier Menschen verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen seien rund 30 Quadratmeter einer abgehängten Decke über dem Thekenbereich abgestürzt, teilte die Feuerwehr mit.