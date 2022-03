In Mettingen-Höveringhausen ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens 25- Jährige bei Unfall am Samstag schwer verletzt Schwerer Verkehrsunfall auf Osnabrücker Straße in Mettingen Von Henrike Laing | 07.03.2022, 12:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Mettingen ist am Samstagvormittag eine 25-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Osnabrücker Straße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.