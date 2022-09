Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra up-down up-down Gelsenkirchen Schwerer Unfall in Gelsenkirchen: Acht Verletzte Von dpa | 11.09.2022, 09:36 Uhr

Bei einem Autounfall in Gelsenkirchen sind acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Am späten Samstagabend stießen an einer Kreuzung zwei Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge hätten Totalschaden erlitten. Insgesamt hätten sich in den beiden Fahrzeugen acht Menschen befunden, darunter zwei Kinder im Alter von acht und einem Jahr. Nähere Angaben zum Alter der Erwachsenen und Details zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.