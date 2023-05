Traktor auf Feld Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Verkehr Schwere Unfälle mit Traktoren Von dpa | 04.05.2023, 14:07 Uhr

Wegen der schweren Unfälle mit Traktoren fordern Unfallforscher schärfere Sicherheitsauflagen und ein Verbot des Führerscheins ab 16 in der Landwirtschaft. Das Risiko eines tödlichen Ausgangs liege bei Unfällen mit Traktoren - relativ zur Fahrleistung - 56 Mal so hoch wie beim Vergleichswert mit Personenwagen, sagte der Leiter der Unfallforschung der deutschen Versicherungswirtschaft, Siegfried Brockmann, am Donnerstag in Münster.