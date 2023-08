Brand Schwelbrand in geparkter U-Bahn in Düsseldorf Von dpa | 14.08.2023, 19:36 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einer unterirdisch geparkten U-Bahn in Düsseldorf ist es am Montagnachmittag zu einem Schwelbrand gekommen. Dabei sei Rauch in angrenzende U-Bahn-Tunnel in der Nähe des Hauptbahnhofs gelangt, teilte die Feuerwehr mit. Der Schwelbrand sei schnell gelöscht worden. Die angrenzenden U-Bahnhöfe wurden kurzzeitig geräumt. Ein Feuerwehrmann habe sich bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.