Notfälle Schweißarbeiten Ursache für schwere Gas-Explosion Von dpa | 21.12.2022, 13:50 Uhr

Die schwere Explosion auf einer Baustelle in Duisburg ist wohl bei Schweißarbeiten an einer Gasleitung ausgelöst worden. Die konkrete Ursache sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Leitung sei während des Schweißens am Dienstag mit Gas gefüllt gewesen und habe unter Druck gestanden - das sei aus technischen Gründen so vorgeschrieben. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln nun weiter.