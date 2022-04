ARCHIV - Mit einem Kadaversuchhund wird das Aufspüren von Wildschweinen trainiert. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Krankheiten Schweinepest-Vorsorge: NRW baut Suchhundestaffel auf Von dpa | 25.04.2022, 17:46 Uhr

Das Land Nordrhein-Westfalen will für den Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest laut Umweltministerium auch mit Hilfe von Hunden schnell eingreifen können. Dafür werde derzeit eine eigene Suchhundestaffel aufgebaut, berichtete das Ministerium am Montag in Düsseldorf. Bei der Hundeausbildung in Olpe im Sauerland würden die Tiere so trainiert, dass sie Wildschweinkadaver finden könnten. Damit sollen weitere Übertragungen des Virus auf andere Wildschweine verhindert werden. In einigen anderen Bundesländern gibt es bereits solche spezialisierten Hunde-Einheiten.