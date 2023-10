Essen Schweigeminute und Friedensgebet in Tel Avivs Partnerstadt Von dpa | 16.10.2023, 13:13 Uhr | Update vor 6 Min. Schweigeminute in der Marktkirche in Essen Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down

In Tel Avivs Partnerstadt Essen haben am Montag Hunderte Menschen bei einer Schweigeminute an die Opfer des Krieges in Israel gedacht. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hatte dazu aufgerufen. Er nahm am Mittag an einem Friedensgebet der großen christlichen Kirchen in der Marktkirche in der Innenstadt teil. Dazu waren auch Vertreter der jüdischen Gemeinde der Stadt und muslimischer Gemeinden gekommen.