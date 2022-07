ARCHIV - Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Gedenktag Schweigeminute für Opfer von Explosion in Chemiepark Von dpa | 27.07.2022, 10:36 Uhr | Update vor 21 Min.

Vor einem Jahr kam es zu einer verheerenden Explosion in einer Sondermülldeponie in Leverkusen. Sieben Beschäftigte kamen ums Leben, 31 Menschen wurden verletzt. Trauer und stilles Gedenken am Jahrestag.