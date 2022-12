Oberhausen bekommt Tuffi-Denkmal Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Tiere „Schwebendes“ Denkmal für Elefantenkuh Tuffi in Oberhausen Von dpa | 08.12.2022, 18:41 Uhr

Die Elefantenkuh Tuffi ist mit ihrem Sprung aus der Wuppertaler Schwebebahn berühmt geworden. Sie stürzte 1950 in die Wupper blieb dabei unverletzt. Jetzt erinnert an sie auch in Oberhausen ein Denkmal. Es soll zeigen, dass das Zirkustier charakterstark war.