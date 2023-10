Kurioses Schwarzfahrer versteckt gestohlene 5000 Euro in Unterhose Von dpa | 12.10.2023, 16:01 Uhr | Update vor 1 Std. Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 42-jähriger Mann hat in einem Zug eine Umhängetasche mit rund 5000 Euro Bargeld gestohlen - und die Geldscheine dann in seiner Unterhose versteckt. Der 24-Jährige, dem die Umhängetasche gehörte, stieg ersten Erkenntnissen zufolge in Bonn in einen Zug nach Regensburg, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Für seine Reise nach Deutschland hatte er den hohen Bargeldbetrag demnach im Ausland in Euro umtauschen lassen.