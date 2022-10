Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahnverkehr Schwarzfahrer richtet Spielzeugwaffe auf Schaffner Von dpa | 25.10.2022, 12:21 Uhr

Ein Schwarzfahrer hat in einem Zug bei Paderborn eine Spielzeugwaffe auf den Schaffner gerichtet und abgedrückt. Der 50-Jährige sei am Montag bei der Fahrkartenkontrolle aufgefallen, weil er keinen Fahrschein hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Laufe der Kontrolle habe der Mann dann eine echt aussehende Spielzeugwaffe aus der Tasche gezogen, auf den Zugbegleiter gezielt und mehrmals abgedrückt. Die Polizei nahm ihn am nächsten Bahnhof fest. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.