Schwimmunterricht Schwarz-grüne Landesregierung will mobile Schwimmbäder Von dpa | 16.08.2022, 16:47 Uhr

Die Landesregierung will mit Hilfe von mobilen Schwimmbädern zusätzliche Kapazitäten zum Schwimmenlernen schaffen. Auf AfD-Anfrage bekräftigte die Regierung am Dienstag einen entsprechenden Passus im schwarz-grünen Koalitionsvertrag: Mobile Pools könnten die bestehenden Wasserflächen in den Schwimmbädern der Kommunen ergänzen und so das Kursangebot zum Schwimmenlernen vergrößern.