Essen Schwan blieb in Brückengeländer am Ruhr-Stausee stecken Von dpa | 15.05.2023, 08:20 Uhr

Nach einer missglückten Landung auf dem Ruhr-Stausee in Essen-Kettwig ist ein Schwan im Geländer der dortigen Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Das Tier habe sich nicht mehr selbst befreien können, berichtete die Bundespolizei am Montagmorgen. Beamte seien am Sonntagabend von Passanten alarmiert worden, hätten die Bahnstrecke abgesperrt und das Tier befreit. Der Schwan kam mit Verletzungen an den Flügeln und am Brustkorb zum Tierarzt. Später soll er wieder in sein Revier, den Stausee, entlassen werden.