Grundschulen Schwache Schülerleistungen: SPD fordert Bildungskonferenz Von dpa | 25.10.2022, 12:56 Uhr

Wegen der zunehmenden Probleme von Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen in Mathe und Deutsch fordert die oppositionelle SPD-Landtagsfraktion die Einberufung einer Bildungskonferenz. Schüler-, Lehrer- und Elternverbände sowie die kommunalen Spitzenverbände und Wissenschaftler sollten „in einem langfristig angelegten Prozess und im gemeinsamen Dialog ein gemeinsames Konzept zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit unseres Bildungswesens“ erarbeiten, heißt es in einem am Dienstag von der SPD-Fraktion beschlossenen Antrag.