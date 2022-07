ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Kriminalität Schüsse in Dortmund: 41-Jähriger leicht verletzt Von dpa | 24.07.2022, 11:19 Uhr

Ein 41 Jahre alter Mann ist in Dortmund von Schüssen leicht verletzt worden. Ein zunächst geflüchteter Verdächtiger sei nach kurzer Fahndung festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der 41-Jährige bemerkt, wie am Samstag jemand Steine gegen ein Fenster seiner Wohnung im Stadtteil Oestrich warf, das zu Bruch ging. Als er nachschaute, habe der Tatverdächtige plötzlich auf ihn geschossen.