ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein Steinfurt Schüsse auf Geldautomaten-Sprenger: Versuchter Mord Von dpa | 20.05.2022, 14:11 Uhr

Erneut sind nach der Explosion eines Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen Schüsse gefallen. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen hätten Gangster einen Geldautomaten im münsterländischen Ibbenbüren gesprengt, teilte die Polizei in Münster am Freitag mit.