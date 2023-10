Delbrück Schuss aus Polizeiwaffe: Angreifer mit Messer getötet Von dpa | 12.10.2023, 11:31 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Polizeieinsatz in Delbrück in Ostwestfalen ist am Mittwochabend ein Mann getötet worden. Laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft Paderborn und der Bielefelder Polizei war der 30-Jährige zuvor mit einem langen Küchenmesser auf die Beamten zugelaufen. Ein 27-jähriger setzte seine Dienstpistole ein und traf den Angreifer am Kopf.