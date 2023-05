Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Extremismus Schuss auf Bochumer Synagoge: Festnahme Von dpa | 31.05.2023, 15:30 Uhr

Gut zwei Jahre nach einem Schuss auf die Bochumer Synagoge hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. In der Wohnung des Mannes seien „rechte Devotionalien“ gefunden worden. Der 37-Jährige stehe auch im Verdacht, mehrere Brandstiftungen begangen zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Bochum.