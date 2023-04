Dorothee Feller Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down Internet Schulministerium entdeckt IT-Fehler: Abitur nicht betroffen Von dpa | 24.04.2023, 20:28 Uhr

Wenige Tage nach der Abitur-Technikpanne in Nordrhein-Westfalen ist dem Schulministerium eine weitere IT-Schwachstelle im Geschäftsbereich des Ministeriums bekannt geworden. Das Zentralabitur sei von dieser Schwachstelle ausdrücklich nicht betroffen, betonte das Ministerium am Montag. Seit der Störung beim Download am vergangenen Dienstag verliefen alle Downloadprozesse im Zusammenhang mit dem Abitur normal.