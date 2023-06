Dorothee Feller Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Gesundheit Schulministerium: Attest-Forderung bei begründeten Zweifeln Von dpa | 06.06.2023, 19:31 Uhr

Schulen können „nur bei begründeten Zweifeln“, ob Schülerinnen und Schüler Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumen, von Eltern ein ärztliches Attest verlangen. Darauf hat das NRW-Schulministerium in Düsseldorf am Dienstagabend auf dpa-Anfrage hingewiesen. Es handele sich um Entscheidungen im Einzelfall. In besonderen Fällen sehe das nordrhein-westfälische Schulgesetz zudem die Möglichkeit vor, ein amtsärztliches Gutachten einzuholen.