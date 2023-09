Landtag Schulministerin: Lehrermangel Schritt für Schritt abstellen Von dpa | 21.09.2023, 12:18 Uhr | Update vor 48 Min. Dorothee Feller Foto: Malte Krudewig/dpa/Archivbild up-down up-down

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat im Kampf gegen den Lehrermangel im nordrhein-westfälischen Landtag daran erinnert, dass das Problem nur Schritt für Schritt gelöst werden könne. In der Aktuelle Stunden zum Thema der zu großen Grundschulklassen hatte die Opposition ihr am Donnerstag zu zögerliche Maßnahmen vorgeworfen. „Wir brauchen zwingend mehr Lehrerinnen und Lehrer, das ist das oberste Ziel, an dem wir mit Hochdruck arbeiten“, sagte die Ministerin. Derzeit seien 6700 Lehrerstellen unbesetzt. Feller verwies auf die Prognosen aus dem Jahr 2012, bei denen noch von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen war.