Die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (56) hat in der Schule einmal eine Ehrenrunde gedreht. „Ich habe mal eine Klasse wiederholt - freiwillig aber“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Radiosender WDR 2. Das sei in der Oberstufe gewesen. Die studierte Juristin war vor ihrer Ernennung zur Ministerin von 2017 bis 2022 Regierungspräsidentin von Münster.