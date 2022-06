Einsatzkräfte stehen im Eingangsbereich einer Schule. Foto: Markus Gayk/dpa FOTO: Markus Gayk Essen Schüler trinken unbekannte Flüssigkeit: Vier Schwerverletzte Von dpa | 10.06.2022, 16:43 Uhr

Schüler trinken an einer Essener Schule aus einer Flasche eine ihnen offenbar unbekannte Flüssigkeit - und klagen über massive Beschwerden, zwei brechen ohnmächtig zusammen. Was war in der Flasche?