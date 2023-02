Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Schulbücher: Kein intendierter Antisemitismus Von dpa | 08.02.2023, 13:33 Uhr

Eine Studie zur Darstellung des Judentums in nordrhein-westfälischen Schulbüchern hat keinen beabsichtigten Antisemitismus, aber Stereotype zutage gefördert. Ein pauschales Urteil sei nicht möglich, heißt es in dem am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags vorgestellten Abschlussbericht. „Sehr guten“ Darstellungen der jüdischen Geschichte, Kultur und Religion stünden einige „problematische Befunde“ - teils in ein und demselben Schulbuch gegenüber.