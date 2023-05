Landtag NRW Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Bildungspolitik Schulausschuss diskutiert über schlechte Schülerleistung Von dpa | 19.05.2023, 13:27 Uhr

In einer Sondersitzung wird der Schulausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags in der kommenden Woche über die schlechten Ergebnisse von Grundschülern in Bildungsstudien beraten. Der Antrag auf die außerordentliche Sitzung, die Donnerstagfrüh vor dem Landtagsplenum terminiert werden soll, kam von der SPD-Opposition, wie die „Rheinische Post“ (Freitag/Printausgabe Samstag) berichtete.