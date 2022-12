Schuhe in Größe 57 für Türsteher in Dubai Foto: Wessls/dpa up-down up-down Kreis Borken Schuhmacher aus Vreden bringt Schuhe in Größe 57 nach Dubai Von dpa | 10.12.2022, 18:34 Uhr

Die Uniform für den Türsteher war kein Problem. Doch bei den Schuhen für den 2,30 Meter großen Muddasir Gujjar aus Pakistan musste das Hotel passen. Nach einem Anruf in Deutschland war sofort klar: Schuhmacher Georg Wessels aus Vreden im westlichen Münsterland wird helfen. Am Samstag übergab Wessels in Dubai in den Vereinigten Arabische Emiraten das Paar Schuhe in Größe 57.