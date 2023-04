Hoffnung im Karton Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Umweltkatastrophe „Hoffnung im Karton“: Aktion für Kinder in Erdbebengebiet Von dpa | 07.04.2023, 08:56 Uhr

Eine kleine Freude für Kinder in Not: In den Erdbebengebieten sollen sie zum Ramadan-Ende Schuhe und Schulbedarf aus NRW erhalten. Die Aktion hat ein Hilfsverein mit Unterstützung des Türkischen Bunds in NRW ins Leben gerufen.