Festnahmen Schüsse vom Balkon: SEK-Einsatz in Essen Von dpa | 17.07.2023, 10:38 Uhr

Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses haben in der Nacht zum Montag in Essen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Die Spezialeinheit drang am frühen Morgen in die Wohnung im Obergeschoss ein und nahm dort zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 26 und 55 Jahren fest, wie ein Polizeisprecher mitteilte.